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Назван фактор, от которого зависит чемпионство «Краснодара»

Экс-игрок Новиков: в борьбе «Краснодара» за чемпионство все зависит от «Динамо»
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Московское «Динамо» не позволит «Краснодару» легко выиграть и завоевать титул чемпиона России. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР Валерий Новиков.

«Краснодар» играет дома — когда у них такой шанс еще выпадет? Но «Динамо» даст бой, и «Краснодару» придется приложить немало усилий, чтобы выиграть матч и все-таки стать чемпионом России. Шансы у них есть, но все зависит от «Динамо», которое будет биться до последнего — «Краснодар» просто так не победит», — уверен Новиков.

Матч между «Краснодаром» и «Динамо» состоится в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На данный момент кубанская команда набрала 64 очка и возглавляет турнирную таблицу, однако всего на один балл отстает действующий чемпион страны «Зенит», которому в заключительном туре предстоит принимать грозненский «Ахмат». «Динамо», в свою очередь, идет на третьем месте с 56-ю очками и борется за сохранение этой позиции.

Все матчи 30-го тура состоятся в субботу, 24 мая. Стартовый свисток во всех играх прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее Новиков высказался о возможной отставке главного тренера «Локомотива».

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