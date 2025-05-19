Легенда ЦСКА: разговоры об уходе Галактионова ведутся не на пустом месте

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов может покинуть пост по окончании сезона, если команда проиграет ЦСКА в матче 29-го тура Российской премьер-лиги. Такое допущение в беседе с «Газетой.Ru» сделал бывший вратарь красно-синих и сборной СССР Валерий Новиков.

«Локомотив» играет неровно. Все-таки у команды хороший состав, а результата, который их устраивает, у них нет. Идут разговоры об уходе Галактионова? Они же ведутся не на пустом месте, значит, руководство клуба размышляет. И если сегодня игра сложится не так, как «Локомотиву» нужно, все возможно», — считает Новиков.

ЦСКА после 28 туров идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков и на балл отставая от «Динамо», которое свой матч 29-го тура уже сыграло. После зимней паузы армейцы не потерпели в чемпионате ни одного поражения. В минувшем туре они одержали победу над лидером первенства «Краснодаром» со счетом 1:0.

В свою очередь, «Локомотив» идет на шестой строчке и уже лишился математических шансов побороться за медали. В активе «железнодорожников» 49 баллов.

Матч между ЦСКА и «Локомотивом» состоится в понедельник, 19 мая. Игра пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 20:30 по московскому времени.

Ранее было названо условие, при котором ЦСКА победит «Локомотив».