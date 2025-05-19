Разговор о возвращении России в международный футбол сорвался из-за Зеленского

Международная федерация футбола (ФИФА) была готова обсуждать возвращение России в международный футбол за закрытыми дверями с участием ряда влиятельных делегаций, но встреча не состоялась из-за разговора главы ФИФА Джанни Инфантино с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Sport24 со ссылкой на источник.

«После этого звонка было понятно, что ФИФА не хочет форсировать события. Обсуждение отложили — чтобы не создавать напряженности», — заявил источник.

После начала специальной военной операции России на Украине ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в московском ЦСКА рассказали, когда российских футболистов могут вернуть на международные турниры.