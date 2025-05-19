В ЦСКА рассказали, когда российских футболистов могут вернуть на международные турниры

Гендиректор ЦСКА Бабаев: в ближайшие два года нас могут вернуть в еврокубки

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев выразил надежду на то, что в ближайшие два года российские клубы вернут в еврокубки, передает Sport24.

«Есть надежда, что возвращение случится в ближайшие год-два. В России качественно улучшилась футбольная инфраструктура, много внимания уделяется детско-юношескому футболу. Выиграть еврокубок реалистично», — сказал Бабаев.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Валерий Карпин рассказал, могла бы сборная России обыграть Аргентину.