Футболист «Зенита»: нам просто нужно выиграть свою игру

Футболист петербургского «Зенита» Александр Соболев заявил, что в последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) команде необходимо просто обыграть грозненский «Ахмат», передает пресс-служба клуба.

«Но если все зависит не от нас, то как это может отвлекать? Нам просто нужно выиграть свою игру, а то, как сыграет «Краснодар», нас никак не должно отвлекать», — сказал Соболев.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера всего на один балл. На третьем месте расположилось московское «Динамо», имеющее в активе 56 очков. Но отстающий на балл столичный ЦСКА свой матч 29-го тура еще не провел. Московский «Спартак» занимает пятое место, имея в активе 54 балла.

В заключительном туре «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Ранее в «Динамо» рассказали о задаче команды на последний тур РПЛ.