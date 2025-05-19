В «Динамо» рассказали о задаче команды на последний тур РПЛ

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: нам надо попадать в тройку

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о предстоящем туре Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором москвичи сыграют с «Краснодаром», отметив, что команде надо попадать в тройку призеров, передает «Чемпионат».

«Вы видите, что в последних матчах команда бьется. В этой встрече надо побеждать. Есть много причин, почему это надо сделать. Основная — нам нужно попадать в тройку», — сказал Пивоваров.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера всего на один балл. На третьем месте расположилось московское «Динамо», имеющее в активе 56 очков. Но отстающий на балл столичный ЦСКА свой матч 29-го тура еще не провел. Московский «Спартак» занимает пятое место, имея в активе 54 балла.

В заключительном туре «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Ранее тренер «Динамо» рассказал, будет ли команда играть на победу в матче с «Краснодаром».