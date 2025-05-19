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Обладатель Кубка Харламова в составе «Динамо» погиб на 24-м году жизни

Погиб обладатель Кубка Харламова в составе «Динамо» Гофман
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Хоккейный клуб «Динамо» Москва/VK

Обладатель Кубка Харламова в составе московского «Динамо» Олег Гофман погиб в возрасте 23 лет в результате несчастного случая, передает пресс-служба команды.

«8 мая в результате несчастного случая ушел из жизни бывший динамовский защитник Олег Гофман. Хоккейный клуб «Динамо» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Олега», — говорится в сообщении.

Прощание с игроком пройдет 20 мая.

Гофман стал обладателем Кубка Харламова с молодежкой «Динамо» в сезоне-2020/21. Всего за молодежную команду «Динамо» он провел 166 матчей.

Также он выступал за тульский АКМ, «Рязань-ВДВ», красноярский «Сокол». В сезоне-2024/25 Гофман играл за казахстанский «Бейбарыс».

10 мая Адриатическая баскетбольная лига в своих социальных сетях сообщила о том, что бывший форвард красноярского «Енисея», «Нижнего Новгорода» и самарских «Красных крыльев» серб Драган Лабович скончался на 39-м году жизни.

Ранее футбольный судья умер во время матча в Красноярском крае.

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