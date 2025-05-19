Тренер «Динамо» рассказал, будет ли команда играть на победу в матче с «Краснодаром»

Тренер «Динамо» Гусев: в матче с «Краснодаром» мы будем играть на победу

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев заявил, что в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» команда будет играть на победу, передает сайт бело-голубых.

«Естественно, мы будем играть на победу», — сказал Гусев.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера всего на один балл. На третьем месте расположилось московское «Динамо», имеющее в активе 56 очков. Но отстающий на балл столичный ЦСКА свой матч 29-го тура еще не провел. Московский «Спартак» занимает пятое место, имея в активе 54 балла.

В заключительном туре «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак назвал сложный аспект в чемпионской гонке РПЛ.