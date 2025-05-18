Тренер «Зенита» Семак назвал сложный аспект в чемпионской гонке РПЛ

Тренер «Зенита» Семак о чемпионкой гонке в РПЛ: сложно идти в роли догоняющих

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после победы над «Ростовом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) назвал сложные аспекты в чемпионской гонке. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Всегда сложно идти в роли догоняющих. Играли без права на ошибку, тем более после игры «Краснодара». Это всегда тяжело, но такова наша работа», — заявил специалист.

«Зенит» обыграл «Ростов» на выезде 18 мая с результатом 1:0. Единственный гол оформил Александр Соболев.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера всего на один балл. На третьем месте расположилось московское «Динамо», имеющее в активе 56 очков. Но отстающий на балл столичный ЦСКА свой матч 29-го тура еще не провел.

В заключительном туре «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Ранее «Зенит» установил рекорд чемпионата России.