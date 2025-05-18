«Зенит» установил рекорд чемпионата России

«Зенит» стал рекордсменом чемпионата России по сухим гостевым победам за сезон

Петербургский «Зенит» после победы над «Ростовом» (1:0) в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) установил рекорд национального первенства по количеству побед в гостевых матчах без пропущенных мячей. Об этом пишет Telegram-канал Opta Sports.

Поединок против «Ростова», который состоялся на «Ростов Арене» 18 мая, стал для «Зенита» девятым в этом списке.

Ранее наибольший показатель чемпионата России по числу гостевых побед (восемь) без пропущенных мячей принадлежал ЦСКА: армейцы побеждали таким образом в кампании-2002 и 2016/2017.

Футболисты петербургского клуба в сезоне-2024/25 также в гостевых поединках переиграли всухую «Крылья Советов» (4:0), «Рубин» (4:0), «Пари Нижний Новгород» (3:0), ЦСКА (1:0), «Акрон» (5:0), «Оренбург» (1:0), «Факел» (2:0) и «Динамо» из Махачкалы (1:0). Предыдущим рекордом «Зенита» был показатель в семь сухих побед в гостях, команда достигла его в сезоне-2019/2020.

В турнирной таблице национального первенства «Зенит» идет на второй позиции, набрав 63 очка. Команда всего на балл отстает от лидирующего «Краснодара», который уже сыграл свой матч в 29-м туре. В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Ранее «Динамо» вырвало победу у «Акрона» в матче РПЛ.