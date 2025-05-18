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«Хорошо, что дотерпели»: Соболев о победе «Зенита»

Игрок «Зенита» Соболев о победе над «Ростовом»: хорошо, что дотерпели
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Михаил Киреев/РИА Новости

Российский нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев, комментируя победу над «Ростовом» в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), признался, что очень устал по ходу встречи. Его слова приводит официальный сайт клуба.

«А так — хорошо, что дотерпели. Хоть и гол из офсайда нам забили, благо, был офсайд. Слава Богу, что мы сегодня взяли три очка, и у нас есть шансы на чемпионство. Оставались ли силы стоять на ногах в концовке? Уже практически не оставалось их, но что делать... » — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече оформил Соболев, его ассистентом выступил Нино. На 90+5-й минуте забил защитник «Ростова» Максим Осипенко, однако гол был отменен из-за офсайда.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Евгений Кукуляк.

В турнирной таблице национального первенства «Зенит» идет на второй позиции, набрав 63 очка. Команда всего на балл отстает от лидирующего «Краснодара», который уже сыграл свой матч в 29-м туре. «Ростов» расположился на восьмой позиции, в активе команды 38 баллов.

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Ростов» отправится на выезд и сыграет с махачкалинским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Ранее «Зенит» установил рекорд чемпионата России.

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