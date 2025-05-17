«За такие деньги...»: Глушаков заявил, что «Спартак» сам виноват в своих проблемах

Глушаков: «Спартак» сам виноват, что провалил всю весеннюю часть

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, говоря о результатах команды, заявил, что себя не оправдали зимние трансферы, которые совершил клуб. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Спартак» сам виноват, что провалил всю весеннюю часть. Нужно реализовывать моменты. Зимой купили таких игроков, за такие деньги… «Ростов» выдержал игру, сыграл дисциплинированно. Было ощущение, что они больше хотели [победить]», — заявил он.

15 мая «Спартак» проиграл «Ростову» и вылетел из Кубка России. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. Красно-белые доигрывали матч в меньшинстве из-за двух удалений, красные карточки получили Манфред Угальде и Наиль Умяров. Также в концовке матча из-за ругани с арбитром был удален главный тренер команды Деян Станкович.

11 мая «Динамо» обыграло на своем поле московский «Спартак» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо». На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. Еще в прошлом туре красно-белые потеряли математические шансы на победу в чемпионате России.

Ранее игрокам «Ростова» отказались дать выходной после победы над «Спартаком».