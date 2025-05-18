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Гол Соболева принес «Зениту» победу над «Ростовом»

«Зенит» обыграл «Ростов» в 29-м туре РПЛ, Соболев оформил гол
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече оформил российский нападающий Александр Соболев, его ассистентом выступил Нино.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Евгений Кукуляк. По ходу матча судья показал четыре желтые карточки игрокам «Ростова» — Герману Игнатову, Антону Шамонину, Андрею Ланговичу и Алексею Колтакову.

В турнирной таблице национального первенства «Зенит» идет на второй позиции, набрав 63 очка. Команда всего на балл отстает от лидирующего «Краснодара», который уже сыграл свой матч в 29-м туре. «Ростов» расположился на восьмой позиции, в активе команды 38 баллов.

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Ростов» отправится на выезд и сыграет с махачкалинским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Ранее «Динамо» вырвало победу у «Акрона» в матче РПЛ.

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