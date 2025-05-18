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«Зенит» и «Ростов» назвали составы на матч РПЛ

«Ростов» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 29-го тура РПЛ
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Александр Гальперин/РИА Новости

«Ростов» и петербургский «Зенит» назвали стартовые составы на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ростов»: Одоевский, Лангович, Игнатов, Радченко, Сако, Байрамян, Сутормин, Кучаев, Азнауров, Колтаков, Шамонин.

«Зенит»: Латышонок, Горшков, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Мантуан, Энрике, Соболев, Глушенков, Педро.

Игра состоится на стадионе «Ростов Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Евгений Кукуляк.

В турнирной таблице национального первенства «Зенит» идет на второй позиции, набрав 60 баллов. Команда на четыре очка отстает от лидирующего «Краснодара», который уже сыграл свой матч в 29-м туре. «Ростов» расположился на восьмой позиции, в активе команды 38 баллов.

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Ростов» отправится на выезд и сыграет с махачкалинским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» оценили победу над «Крыльями Советов».

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