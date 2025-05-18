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«Не было нужды рисковать»: в «Спартаке» оценили победу над «Крыльями Советов»

Тренер «Спартака» Станкович высказался о победе над «Крыльями Советов» в РПЛ
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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович оценил победу команды над самарскими «Крыльями Советов» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и объяснил, что помогло красно-белым победить. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Один из компонентов, который нам помог, это удаления у соперников. И голы, которые мы забили. <...> Игра складывалась в нашу пользу. Не было нужды рисковать уставшими футболистами», — заявил Станкович.

Встреча завершилась со счетом 2:0. На 22-й минуте матча Владислав Шитов забил мяч в собственные ворота, а на 42-й минуте Пабло Солари реализовал пенальти.

На 10-й минуте был удален игрок самарцев Гленн Бейл. В начале второго тайма поле за вторую желтую карточку покинул футболист «Крыльев» Фернандо Костанца.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 54 очка. «Крылья Советов» располагаются на десятой строчке, имея в активе 30 баллов. Лидером турнирной таблицы является «Краснодар», набравший 64 балла.

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