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Хоккейный тренер сделал выбор между Кержаковым и Дзюбой

Тренер Ларионов о Дзюбе: человек-гол
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Кадр из трансляции «МАТЧ ПРЕМЬЕР»

Хоккейный тренер Игорь Ларионов на «Коммент.Шоу» сделал выбор между футболистами Александром Кержаковым и Артемом Дзюбой.

«Кержаков или Дзюба? Дзюба. Почему? Человек-гол. Человек, который может забить, создать момент», — сказал Ларионов.

В текущем сезоне Дзюба забил 10 мячей и сделал пять результативных передач в 21 матче за «Акрон». Контракт игрока с клубом истекает летом 2025 года. Трансферная стоимость 36-летнего Дзюбы составляет €1,8 млн.

10 мая Дзюба отметил, что до сих пор получает удовольствие от футбола.

«Могу сказать, что сейчас я получаю от футбола такое удовольствие, которого очень давно не получал. Это 100 процентов», — сказал Дзюба.

В следующем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Акрон» сыграет на выезде с московским «Динамо». Встреча состоится 18 мая. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

Ранее российский тренер заявил, что без Дзюбы «Акрон» мог бы вылететь из РПЛ.

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