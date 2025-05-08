Российский тренер: без Дзюбы «Акрон» мог бы вылететь из РПЛ

Тренер Григорян: «Акрон» без Дзюбы мог бы вылететь из РПЛ

Российский тренер Александр Григорян заявил, что тольяттинский «Акрон» без Артема Дзюбы мог бы вылететь из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает сайт турнира.

«Акрон» оставляет приятное впечатление, но роль Дзюбы здесь велика. Это прекрасная команда, и не исключаю, что без него она могла бы и вылететь», — сказал Григорян.

В текущем сезоне Дзюба забил 10 мячей и сделал пять результативных передач в 21 матче за «Акрон». Контракт игрока с клубом истекает летом 2025 года. Трансферная стоимость 36-летнего Дзюбы составляет €1,8 млн.

Встреча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Акроном» и махачкалинским «Динамо» завершилась победой тольяттинцев со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил Дзюба. Он отличился на 74-й минуте. В турнирной таблице чемпионата России «Акрон» занимает девятое место, набрав 32 очка.

Ранее Дзюба высказался о конфликте с игроком «Ростова».