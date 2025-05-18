Российский тренер считает, что «Зенит» может стать чемпионом РПЛ

Российский тренер Андрей Канчельскис считает, что у петербургского «Зенита» еще есть шансы стать победителем Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Раньше все соперники по-особенному настраивались на «Спартак». Сейчас так настраиваются на «Зенит». Впереди Семака ждут два тяжелых матча, но он еще может завоевать очередное чемпионство», — сказал Канчельскис.

17 мая «Краснодар» одолел «Оренбург» в матче РПЛ. Встреча, которая состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась с результатом 2:1 в пользу «Краснодара». Оренбургский клуб открыл счет уже на 7-й минуте, отличился Брайан Мансилья. На 29-й минуте «Краснодар» сумел сравнять благодаря голу Джона Кордобы, а Лукас Оласа на 51-й минуте вывел свою команду вперед.

«Краснодар» борется за чемпионство в Российской премьер-лиге. После 29 туров национального первенства команда возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 64 очка. Петербургский «Зенит», который идет вторым, набрал 60 очков. Клуб в матче 29-го тура сразится на выезде с «Ростовом» 18 мая.

Ранее экс-футболист «Зенита» назвал своего фаворита в чемпионской гонке РПЛ.