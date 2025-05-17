Экс-футболист «Зенита» назвал своего фаворита в чемпионской гонке РПЛ

Экс-футболист петербургского «Зенита» Александр Горшков заявил, что «Краснодар» является фаворитом Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Если брать весь сезон, то я, наверное, выберу «Краснодар». На протяжении сезона «Зенит» не настолько был хорош. «Краснодар» более-менее стабильно шёл. «Зенит» же периодически потряхивало», — сказал Горшков.

В матче 29-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл «Оренбург». Встреча, которая состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась с результатом 2:1 в пользу «Краснодара». Оренбургский клуб открыл счет уже на 7-й минуте, отличился Брайан Мансилья. На 29-й минуте «Краснодар» сумел сравнять благодаря голу Джона Кордобы, а Лукас Оласа на 51-й минуте вывел свою команду вперед.

«Краснодар» борется за чемпионство в Российской премьер-лиге. После 29 туров национального первенства команда возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 64 очка. Петербургский «Зенит», который идет вторым, набрал 60 очков. Клуб в матче 29-го тура сразится на выезде с «Ростовом» 18 мая.

Ранее экс-вратарь «Краснодара» заявил, что команда сделала очередной шаг к чемпионству.