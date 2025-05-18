Вагнер Лав: я никогда не хотел возвращаться из отпуска и добавлял себе неделю

Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав: Газзаев штрафовал меня каждый день по $5 тысяч

Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав рассказал, что никогда не хотел возвращаться из отпуска и добавлял себе неделю, за что его штрафовал главный тренер команды Валерий Газзаев, передает Sport24.

«У Газзаева штрафы были серьезные. Я никогда не хотел возвращаться из отпуска и добавлял себе неделю. И вот однажды, когда я так добавил себе неделю, Газзаев оштрафовал — по $ 5 тыс. за день пропуска», — сказал Вагнер Лав.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. За это время он вместе с командой шесть раз выиграл Кубок России, четыре раза — Суперкубок России, трижды стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В сезоне-2004/05 нападающий стал победителем Кубка УЕФА.

Затем бразильский форвард поиграл в Китае, Бразилии, Франции, Турции, Казахстане и Дании. С 2024 года Вагнер Лав защищает цвета бразильского «Аваи».

В активе 40-летнего нападающего также 20 матчей в составе сборной Бразилии.

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