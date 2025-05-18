Вагнер Лав назвал самую большую сумму, которую он тратил за ночь в Москве

Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав: за ночь в Москве я потратил $3-4 тысячи

Бывший игрок московского ЦСКА Вагнер Лав заявил, что однажды потратил за ночь в Москве от трех до четырех тысяч долларов, передает Sport24.

«Самые крутые вечеринки были приурочены к чемпионствам. Даже трудно описать их! Мы гуляли везде, по всей Москве. Самая крупная сумма, которую я потратил за вечер? Три-четыре тысячи долларов», — сказал Вагнер Лав.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. За это время он вместе с командой шесть раз выиграл Кубок России, четыре раза — Суперкубок России, трижды стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В сезоне-2004/05 нападающий стал победителем Кубка УЕФА.

Затем бразильский форвард поиграл в Китае, Бразилии, Франции, Турции, Казахстане и Дании. С 2024 года Вагнер Лав защищает цвета бразильского «Аваи».

В активе 40-летнего нападающего также 20 матчей в составе сборной Бразилии.

Ранее Вагнер Лав рассказал, что может скоро завершить карьеру.