Карпин рассказал, могла бы сборная России обыграть Аргентину или нет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на шоу «Кстати» заявил, что россияне навязали бы борьбу сборной Аргентины.

«С Аргентиной тяжело будет. Но я думаю, что поборолись бы. За последний год хорошего уровня против нас команда играла одна — Сербия. И то, к сожалению, на 20-й минуте судья удалил у них одного. Обыграли их 4:0», — сказал Карпин.

25 апреля стало известно о том, что товарищеский матч между сборными России и Нигерии пройдет в «Лужниках» 6 июня. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Карпин назвал условие, при котором сборная России может сыграть на чемпионате мира.