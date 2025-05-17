Олимпийский чемпион о поездке россиян на Игры: новый президент МОК может принять волевые решения

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что новый глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри может принять волевые решения по вопросу допуска россиян, передает «ВсеПроСпорт».

«Сложно сказать о целесообразности поездки на Игры. Время до начала Олимпиады есть, а ситуация может сильно выправиться. Главное — дождаться вступления в должность главы МОК Кирсти Ковентри. Она может принять самые волевые решения, от которых будет многое зависеть», — сказал Васильев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек. Серебряные медали на той Олимпиаде завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

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