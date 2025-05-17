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Олимпийский чемпион о поездке россиян на Игры: новый президент МОК может принять волевые решения

Олимпийский чемпион Васильев: Сложно сказать о целесообразности поездки на ОИ
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Pavlo Gonchar/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что новый глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри может принять волевые решения по вопросу допуска россиян, передает «ВсеПроСпорт».

«Сложно сказать о целесообразности поездки на Игры. Время до начала Олимпиады есть, а ситуация может сильно выправиться. Главное — дождаться вступления в должность главы МОК Кирсти Ковентри. Она может принять самые волевые решения, от которых будет многое зависеть», — сказал Васильев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек. Серебряные медали на той Олимпиаде завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Ранее Вячеслав Фетисов осудил показ матчей чемпионата мира по хоккею во время СВО.

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