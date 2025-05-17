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«Манчестер Сити» сенсационно проиграл в финале Кубка Англии

«Кристал Пэлас» обыграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии
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Reuters

«Кристал Пэлас» в финальном матче Кубка Англии обыграл «Манчестер Сити».

Встреча, которая прошла на «Уэмбли», завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Эберечи Эзе. Он отличился на 16-й минуте.

Для «Кристал Пэлас» эта победа стала первой в Кубке Англии. До этого клуб из Лондона дважды играл в финалах. «Манчестер Сити» является восьмикратным победителем турнира.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» идет на шестом месте. «Кристал Пэлас» располагается на 12-й строчке.

8 мая стало известно о том, что бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне может стать игроком итальянского «Наполи».

33-летний бельгиец заинтересован в переходе в Серию А, и «Наполи» рассматривает его как приоритетную цель на лето. На решение футболиста повлияли положительные отзывы его соотечественников Ромелу Лукаку и Дриса Мертенса, которые выступали в Италии.

Ранее сообщалось о том, что в Лиге Европы будет английский финал.

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