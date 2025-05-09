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В Лиге Европы будет английский финал

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в английском финале Лиги Европы
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Global Look Press

Два английских коллектива, «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», сыграют в финале второго по престижности еврокубка — Лиги Европы.

«Тоттенхэм» по сумме двух матчей обыграл норвежский «Буде-Глимт».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Аспмира» в городе Буде 8 мая, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 63-й минуте отличился Доминик Соланке, а на 69-й — Педро Порро. Первая встреча, которая состоялась в Англии, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Тоттенхэма».

«Манчестер Юнайтед» оказался сильнее испанского «Атлетика».

Встреча, проходившая 8 мая на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В первом тайме гостей вывел вперед Микель Хаурегисар на 31-й минуте, однако «Манчестер Юнайтед» во второй половине встречи ответил голами Мэйсона Маунта на 72-й и 90+1-й минутах, Каземиро на 80-й и Расмуса Хойлунда на 85-й минуте. Первая встреча, которая состоялась в Англии, завершилась со счетом 3:0 в пользу «МЮ».

Финал состоится 21 мая в Бильбао.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что лидер «Манчестер Сити» может покинуть клуб.

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