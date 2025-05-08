Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне может стать игроком итальянского «Наполи». Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на журналиста Сашу Тавольери.

Источник утверждает, что 33-летний бельгиец заинтересован в переходе в Серию А, и «Наполи» рассматривает его как приоритетную цель на лето. На решение футболиста повлияли положительные отзывы его соотечественников Ромелу Лукаку и Дриса Мертенса, которые выступали в Италии.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» занимает третье место, набрав 64 очка за 35 туров. Чемпионом страны досрочно стал «Ливерпуль», у которого 82 балла.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Эрлинга Холанда обвинили в нанесении травмы маскоту «Манчестер Сити».