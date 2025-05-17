Бывший тренер «Спартака» вывел московский клуб в РПЛ

Московское «Торпедо», играющее под руководством бывшего тренера московского «Спартака» Олега Кононова, вернулось в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В матче Первой лиги «Торпедо» обыграло «Сочи». Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Ейсон Гусман. Он отличился с пенальти на 79-й минуте.

«Торпедо» вылетело в Первую лигу по итогам сезона-2022/23. Под руководством Кононова клуб провел в Первой лиге 47 матчей, потерпев семь поражений.

Также в РПЛ вернулась калининградская «Балтика».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее «Краснодар» вырвал победу у аутсайдера РПЛ.