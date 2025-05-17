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«Краснодар» вырвал победу у аутсайдера РПЛ

«Краснодар» со счетом 2:1 переиграл «Оренбург» в 29-м туре чемпионата России
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Алексей Филиппов/РИА Новости

«Краснодар» сумел одержать победу над «Оренбургом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась с результатом 2:1. Оренбургский клуб открыл счет уже на 7-й минуте, отличился Брайан Мансилья. На 29-й минуте «Краснодар» сумел сравнять благодаря голу Джона Кордобы, а Лукас Оласа на 51-й минуте вывел свою команду вперед.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Василий Казарцев.

«Краснодар» борется за чемпионство в Российской премьер-лиге. После 29-ми туров национального первенства команда возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 64 очка. Петербургский «Зенит», который идет вторым, набрал 60 очков. Клуб в матче 29-го тура сразится на выезде с «Ростовом» 18 мая. «Оренбург» — аутсайдер РПЛ, команда идет на предпоследнем месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

В заключительном туре РПЛ «Краснодар» на своем после примет московское «Динамо». «Оренбург» на выезде сыграет с казанским «Рубином». Все матчи 30-го тура национального первенства состоятся в один день и начнутся одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Ранее игрокам «Ростова» отказались дать выходной после победы над «Спартаком».

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