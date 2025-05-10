Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Балтика» вернулась в РПЛ

«Балтика» вернулась в РПЛ через год после вылета
close
Александр Вильф/РИА Новости

Футбольный клуб «Балтика» из Калининграда в следующем сезоне выступит в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В матче 32-го тура Первой лиги коллектив Андрея Талалаева сыграл вничью с новороссийским «Черноморцем» со счетом 0:0.

За два тура до окончания первенства «Балтика» имеет в своем активе 67 очков. На втором месте прямо сейчас располагается «Черноморец» с 58 баллами, третьим идет «Торпедо» — у них также 58 очков, но есть игра в запасе. Также на прямое повышение претендует «Сочи»: у них 56 баллов после 31 встречи.

Прямое повышение в РПЛ получат два лучших клуба по итогам сезона. Третье место в Первой лиге сыграет против команды, которая станет 14-й в РПЛ, четвертая — с 13-й.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что избитый в бане футболист вернется в РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами