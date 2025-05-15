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«Локомотив» выиграл второй матч у «Трактора» в финале Кубка Гагарина

«Локомотив» одолел «Трактор» со счетом 4:1 во втором матче финала Кубка Гагарина
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Ярославский «Локомотив» одолел челябинский «Трактор» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле, завершилась со счетом 4:1. Голами в составе победителей отметились Максим Березкин, Александр Полунин, Георгий Иванов и Никита Кирьянов (в пустые ворота). У «Трактора» автором шайбы стал Чарльз Робинсон.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

После двух матчей счет в серии до четырех побед равный — 1-1. Следующий матч противостояния состоится в Челябинске, игра пройдет 17 мая, стартовая сирена прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В полуфинале плей-офф КХЛ «Трактор» одолел московское «Динамо», а «Локомотив» оказался сильнее «Салавата Юлаева».

Действующим чемпионом КХЛ является магнитогорский «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0. При этом магнитогорский клуб завершил выступление на стадии плей-офф в первом раунде.

Ранее стало известно, вернется ли обладатель Кубка Стэнли в ЦСКА.

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