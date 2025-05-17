Чемпионская заруба: «Трактор» против «Локомотива». LIVE
Григорий Сысоев/РИА Новости
В третьем матче финальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» гостит у «Трактора» в Челябинске. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. Финал. 3-й матч
Матч не начался
17 мая 16:30
Трактор
Челябинск, Россия
Локомотив
Ярославль, Россия
Стадион «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», Челябинск, Россия
16:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В третьем матче финальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» гостит у «Трактора» в Челябинске. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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