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Спорт

Чемпионская заруба: «Трактор» против «Локомотива». LIVE

Хоккей. Финал Кубка Гагарина. 3-я игра. «Трактор» — «Локомотив». ОНЛАЙН

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Григорий Сысоев/РИА Новости
В третьем матче финальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» гостит у «Трактора» в Челябинске. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Матч не начался
17 мая 16:30
Трактор
Челябинск, Россия
0 : 0
Локомотив
Ярославль, Россия
Стадион «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», Челябинск, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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16:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В третьем матче финальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» гостит у «Трактора» в Челябинске. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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