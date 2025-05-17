«Куда хочет, туда и идет»: Тарасова похвалила Загитову

Тренер Тарасова: в сфере журналистики Загитова становится все лучше и лучше

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова похвалила олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании 2018 года Алину Загитову за желание развиваться в сфере журналистики. Ее слова приводит Sport24.

«Это ее жизнь, ее выбор. Она куда хочет, туда и идет. Она способна учиться. В сфере журналистики она становится все лучше и лучше. Загитова многому учится», — заявила Тарасова.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Дмитрий Губерниев раскрыл, на что его мотивирует Загитова.