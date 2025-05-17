«Позор, «Краснодар»: болельщики «Оренбурга» скандировали кричалку во время матча РПЛ

Болельщики «Оренбурга» во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) пристыдили «Краснодар» за то, что футболисты «быков» долго подавали угловые и разыгрывали ауты, передает «Чемпионат».

«Позор, «Краснодар», — скандировали фанаты «Оренбурга».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась с результатом 2:1 в пользу «Краснодара». Оренбургский клуб открыл счет уже на 7-й минуте, отличился Брайан Мансилья. На 29-й минуте «Краснодар» сумел сравнять благодаря голу Джона Кордобы, а Лукас Оласа на 51-й минуте вывел свою команду вперед.

«Краснодар» борется за чемпионство в Российской премьер-лиге. После 29-ми туров национального первенства команда возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 64 очка. Петербургский «Зенит», который идет вторым, набрал 60 очков. Клуб в матче 29-го тура сразится на выезде с «Ростовом» 18 мая. «Оренбург» — аутсайдер РПЛ, команда идет на предпоследнем месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

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