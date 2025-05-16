Знаменитый нападающий назвал фаворита в борьбе за золото РПЛ

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака», а также других клубов Валерий Масалитин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге. Экс-футболист считает, что еще сохраняющий теоретические шансы на титул ЦСКА, отстающий от «Краснодара» на шесть, а от «Зенита» на пять очков, уже не участвует в борьбе за золото. При этом, по мнению специалиста, команда Мурада Мусаева имеет преимущество над действующим чемпионом.

«У «Краснодара» все в его ногах. Если он две игры выиграет – он ни на кого не смотрит и становится чемпионом. А «Зенит», даже если выиграет две игры, все равно будет зависеть от «Краснодара». Вот и все», — подчеркнул Масалитин.

«Краснодар» набрал 61 очко после 28 туров, в то время как у «Зенита», выигравшего последние шесть чемпионатов страны и мечтающего о рекордном седьмом титуле подряд в год столетия клуба, 60 баллов в активе. В предыдущем туре «Краснодар» уступил московскому ЦСКА (0:1) и растерял перевес в четыре над главным преследователем.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не собирается приглашать чиновников УЕФА на гала-матч.