На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Знаменитый нападающий назвал фаворита в борьбе за золото РПЛ

Экс-футболист Масалитин: судьба чемпионства в ногах «Краснодара»
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака», а также других клубов Валерий Масалитин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге. Экс-футболист считает, что еще сохраняющий теоретические шансы на титул ЦСКА, отстающий от «Краснодара» на шесть, а от «Зенита» на пять очков, уже не участвует в борьбе за золото. При этом, по мнению специалиста, команда Мурада Мусаева имеет преимущество над действующим чемпионом.

«У «Краснодара» все в его ногах. Если он две игры выиграет – он ни на кого не смотрит и становится чемпионом. А «Зенит», даже если выиграет две игры, все равно будет зависеть от «Краснодара». Вот и все», — подчеркнул Масалитин.

«Краснодар» набрал 61 очко после 28 туров, в то время как у «Зенита», выигравшего последние шесть чемпионатов страны и мечтающего о рекордном седьмом титуле подряд в год столетия клуба, 60 баллов в активе. В предыдущем туре «Краснодар» уступил московскому ЦСКА (0:1) и растерял перевес в четыре над главным преследователем.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не собирается приглашать чиновников УЕФА на гала-матч.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами