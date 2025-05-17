Легенда ЦСКА хочет вернуться в клуб

Бывший футболист московского ЦСКА Вагнер Лав заявил, что хочет вернуться в команду, передает Sport24.

«Мечтаю ли я завершить карьеру в ЦСКА? Представится такая возможность — будет здорово. Сыграть еще один сезон за ЦСКА — звучит восхитительно. Я провел здесь семь лет, семь прекрасных лет», — сказала Вагнер Лав.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. За это время он вместе с командой шесть раз выиграл Кубок России, четыре раза — Суперкубок России, трижды стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В сезоне-2004/05 нападающий стал победителем Кубка УЕФА.

Затем бразильский форвард поиграл в Китае, Бразилии, Франции, Турции, Казахстане и Дании. С 2024 года Вагнер Лав защищает цвета бразильского «Аваи».

В активе 40-летнего нападающего также 20 матчей в составе сборной Бразилии.

Ранее Игорь Акинфеев рассказал, как Вагнер Лав хотел открыть пиво о батарею и устроил потоп.