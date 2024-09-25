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Акинфеев рассказал, как Вагнер Лав хотел открыть пиво о батарею и устроил потоп

Акинфеев: Вагнер Лав хотел открыть пиво о батарею на базе ЦСКА и устроил потоп

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал историю, как бывший нападающий клуба бразилец Вагнер Лав устроил потоп на базе команды. Слова футболиста приводит YouTube-канал «смАки».

«Вагнер Лав сорвал батарею, пытаясь открыть об нее бутылку пива. Люди бросились на помощь, а он кричал, что ничего не делал и просто играл в PlayStation. О том, что это произошло из-за пива, он признался только спустя 15 лет», — заявил Акинфеев.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. За это время он вместе с командой шесть раз выиграл Кубок России, четыре раза — Суперкубок России, трижды стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В сезоне-2004/05 нападающий стал победителем Кубка УЕФА.

Затем бразильский форвард поиграл в Китае, Бразилии, Франции, Турции, Казахстане и Дании. С 2024 года Вагнер Лав защищает цвета бразильского «Аваи».

В активе 40-летнего нападающего также 20 матчей в составе сборной Бразилии.

Ранее Алексей Березуцкий рассказал, как Вагнер Лав вышел на поле пьяным и сделал дубль.

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