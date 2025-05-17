Определилась еще одна команда, вылетевшая из РПЛ

«Оренбург» вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ), уступив в матче 29-го тура «Краснодару».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась с результатом 2:1. Оренбургский клуб открыл счет уже на 7-й минуте, отличился Брайан Мансилья. На 29-й минуте «Краснодар» сумел сравнять благодаря голу Джона Кордобы, а Лукас Оласа на 51-й минуте вывел свою команду вперед.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После этого поражения «Оренбург» не поднимется выше 15-го места. Также из РПЛ вылетел воронежский «Факел».

«Краснодар» борется за чемпионство в Российской премьер-лиге. После 29-ми туров национального первенства команда возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 64 очка. Петербургский «Зенит», который идет вторым, набрал 60 очков. Клуб в матче 29-го тура сразится на выезде с «Ростовом» 18 мая. «Краснодар» может стать чемпионом 18 мая, если «Зенит» уступит «Ростову».

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