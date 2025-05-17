На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Определилась еще одна команда, вылетевшая из РПЛ

«Оренбург» проиграл «Краснодару» и вылетел из РПЛ
close
Telegram-канал «ФК «Оренбург»»

«Оренбург» вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ), уступив в матче 29-го тура «Краснодару».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась с результатом 2:1. Оренбургский клуб открыл счет уже на 7-й минуте, отличился Брайан Мансилья. На 29-й минуте «Краснодар» сумел сравнять благодаря голу Джона Кордобы, а Лукас Оласа на 51-й минуте вывел свою команду вперед.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После этого поражения «Оренбург» не поднимется выше 15-го места. Также из РПЛ вылетел воронежский «Факел».

«Краснодар» борется за чемпионство в Российской премьер-лиге. После 29-ми туров национального первенства команда возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 64 очка. Петербургский «Зенит», который идет вторым, набрал 60 очков. Клуб в матче 29-го тура сразится на выезде с «Ростовом» 18 мая. «Краснодар» может стать чемпионом 18 мая, если «Зенит» уступит «Ростову».

Ранее Денис Глушаков заявил, что московский «Спартак» сам виноват в своих проблемах.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами