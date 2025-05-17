«Спартак» сделал заявление из-за травмы одного из защитников

Московский «Спартак» в своем официальном Telegram-канале раскрыл подробности о состоянии защитника Руслана Литвинова, который получил травму в матче финала Пути регионов Кубка России с «Ростовом», и отметил, что серьезного повреждения удалось избежать.

«Руслан Литвинов после матча с «Ростовом» покидал поле на электрокаре из-за травмы. К счастью, по данным МРТ, связочный аппарат коленного сустава не был поврежден. Желаем здоровья Руслану и скорейшего возвращения на поле!» — указано в сообщении.

15 мая «Спартак» проиграл «Ростову» и вылетел из Кубка России. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. Красно-белые доигрывали матч в меньшинстве из-за двух удалений, красные карточки получили Манфред Угальде и Наиль Умяров. Также в концовке матча из-за ругани с арбитром был удален главный тренер команды Деян Станкович.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. Красно-белые уже потеряли математические шансы на победу в чемпионате России. В 29-м туре «Спартак» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», игра состоится 18 мая, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

Ранее игрокам «Ростова» отказались дать выходной после победы над «Спартаком».