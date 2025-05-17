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«Стопроцентно»: агент заявил о желании Станковича уйти из «Спартака»

Агент Селюк: Станкович хочет уйти из «Спартака», это стопроцентно
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Александр Вильф/РИА Новости

Агент Дмитрий Селюк заявил, что главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович твердо намерен покинуть свой пост в конце сезона. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Станкович решил повоевать с судьями, но он проиграет этот бой. Деян не контролирует ситуацию. Может быть, он делает это специально, чтобы его уволили. Станкович хочет уйти — это стопроцентно», — заявил он.

Станкович возглавил красно-белых летом 2024 года.

15 мая «Спартак» проиграл «Ростову» и вылетел из Кубка России. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. Красно-белые доигрывали матч в меньшинстве из-за двух удалений, красные карточки получили Манфред Угальде и Наиль Умяров. Также в концовке матча из-за ругани с арбитром был удален и сам Станкович.

11 мая «Динамо» обыграло на своем поле московский «Спартак» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо». На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. Еще в прошлом туре красно-белые потеряли математические шансы на победу в чемпионате России.

Ранее «Спартак» сделал заявление после вылета из Кубка России.

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