«Досада и разочарование»: «Спартак» сделал заявление после вылета из Кубка России

Московский «Спартак» в своем официальном Telegram-канале обратился к болельщикам после вылета из Кубка России.

«Досада и разочарование — к сожалению, таким был вчерашний вечер. Безграничная благодарность каждому болельщику на стадионе и за его пределами, которые верили в команду до самой последней секунды матча. Обязаны стать сильнее ради вас», — говорится в сообщении.

15 мая «Спартак» проиграл «Ростову» и вылетел из Кубка России. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч угодил в штангу и оказался в воротах от спины Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия счет сравнял, но «Ростов» сразу вернул себе преимущество — на 78-й минуте забил Николай Комличенко.

«Спартак» получил три красные карточки в этой игре: на 85-й минуте был удален нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й — полузащитник Наиль Умяров, а на 90+8-й — главный тренер Деян Станкович.

Ранее «Спартак» призвали поставить на место главного тренера команды.