Газзаев раскрыл причину ухода из ЦСКА в 2003 году

Газзаев заявил, что его «убрали» из ЦСКА после чемпионства в 2003-м году

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о том, что его «убрали» из клуба после чемпионства в 2003-м году. Слова специалиста приводит RT.

«Меня, помню, вызвали к руководству, стали что-то объяснять, но я даже не дослушал. Спросил: «Ко мне есть претензии? Нет? Всего хорошего!», — рассказал Газзаев.

Также он отметил, что это было связано с желанием руководства попробовать иностранного специалиста.

18 мая 2005 года ЦСКА под руководством Валерия Газзаева в финале Кубка УЕФА одержал победу над лиссабонским «Спортингом» со счетом 3:1. Этот трофей стал первым для российских клубов в еврокубках. Спустя три года кубок завоевал «Зенит».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не собирается приглашать чиновников УЕФА на гала-матч.