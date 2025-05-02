ЦСКА не собирается приглашать чиновников УЕФА на гала-матч

В ЦСКА заявили, что клуб не будет приглашать чиновников УЕФА на гала-матч

Московский ЦСКА не собирается приглашать чиновников Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на гала-матч, который посвящен 20-летию победы армейской команды в Кубке УЕФА. Об этом заявил генеральный директор столичного клуба Роман Бабаев в комментарии РИА Новости.

«Мы в первую очередь приглашаем спортсменов, которые принимали участие в матчах на поле. При всем уважении к чиновникам таких планов нет», — заявил Бабаев.

Матч ЦСКА-2005 — Сборная Кубка УЕФА пройдет 18 мая в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Финальный матч Кубка УЕФА сезона-204/05 состоялся на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне 18 мая 2005 года. Обладателем трофея впервые в истории стал российский клуб ЦСКА, обыгравший португальский «Спортинг» со счетом 3:1.

УЕФА в 2022 году отстранил российские клубы от участия в турнирах под своей эгидой после начала специальной военной операции России на Украине. Российские команды лишились возможности участвовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

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