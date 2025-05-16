В РФС сделали заявление по поводу непрошедших лицензирование клубов

В РФС опровергли, что несколько клубов не прошли лицензирование для РПЛ

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) опровергли информацию о том, что подмосковные «Химки», самарские «Крылья Советов» и новороссийский «Черноморец» не прошли процедуру лицензирования для Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

«Информация не соответствует действительности. Комиссия по лицензированию продолжает работу. Некоторым клубам были даны замечания, которые клуб может исправить. Результаты процедуры лицензирования будут опубликованы до начала стыковых матчей», — заявили в РФС.

16 мая журналист Иван Карпов сообщал, что три этих клуба не прошли лицензирование для участия в чемпионате России в следующем сезоне.

В турнирной таблице РПЛ «Крылья Советов» идут на десятом месте, «Химки» занимают 12-е место. «Черноморец» идет на третьем месте в Первой лиге.

Ранее «Спартаку» предложили раздать билеты на последний матч сезона.