Три клуба не прошли лицензирование для РПЛ

Журналист Иван Карпов на стриме в «VK Спорт заявил, что «Химки», самарские «Крылья Советов» и новороссийский «Черноморец» не прошли лицензирование для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Отмечается, что у «Химок» и «Крыльев Советов» есть долги, а у «Черноморца» проблемы со стадионом. У всех клубов есть время до 23 мая, чтобы подать апелляцию и устранить проблемы. Скорее всего, «Химки» и «Черноморец» не пройдут лицензирование.

В турнирной таблице РПЛ «Крылья Советов» идут на десятом месте, «Химки» занимают 12-е место. «Черноморец» идет на третьем месте в Первой лиге.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в африканской сборной назвали условие для матча с Россией.