«Спартаку» предложили раздать билеты на последний матч сезона

Российский тренер Игорь Ледяхов в интервью Legalbet после кубкового матча против «Ростова» заявил, что руководству московского «Спартака» стоит задуматься над тем, чтобы сделать бесплатным вход на последний матч сезона против «Химок».

«Сейчас у нас рыночные отношения, но чтобы отблагодарить болельщиков, можно сделать бесплатный вход на матч с «Химками». Сложно сказать, как руководство себя поведет, но весну «Спартак» провалил, поэтому это будет хороший жест за плохую игру», — заявил Пономарев.

Встреча с «Ростовом» состоялась 15 мая на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч угодил в штангу и оказался в воротах от спины Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия счет сравнял, но «Ростов» сразу вернул себе преимущество — на 78-й минуте забил Николай Комличенко.

«Спартак» получил три красные карточки в этой игре: на 85-й минуте был удален нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й — полузащитник Наиль Умяров, а на 90+8-й — главный тренер Деян Станкович.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее главного тренера «Спартака» обвинили в неуважении к России.