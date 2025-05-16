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Бывший игрок ЦСКА объяснил, как Николич улучшил команду

Экс-нападающий Масалитин: Николич перестроил игру ЦСКА в защите
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Валерий Масалитин в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, как именно Марко Николич изменил игру московского ЦСКА за время зимних сборов, после чего армейцы набрали весной больше всех очков в Российской премьер-лиге.

«В весенней части не скажу, что ЦСКА по игре чемпион. По набранным очкам – да. Николич перестроил, во-первых, игру в защите. Четыре хороших защитника – и ЦСКА уже мало пропускает. Если ты мало пропускаешь, значит, впереди ты уже можешь за счет стандартов забивать. Те же защитники сколько принесли с них очков! Тоже много. А как таковой игры… В обороне они играют очень хорошо, а впереди как были проблемы, так они и остались. Файзуллаев с Обляковым до сих пор не встроены в эту систему. Тот же Пьянич, тот же Кисляк хорошо себя в этой системе чувствуют. Наконец начали нападающие что-то создавать и забивать. Тот же Койта, тот же Гуарирапа, причем топовым командам забивает победные голы. Здесь еще не початый край работы у Николича. А по результату ЦСКА очень хорошо смотрится на весеннем отрезке», — отметил Масалитин.

ЦСКА за два тура до финиша чемпионата занимает третье место в РПЛ, набрав 55 очков и сохраняя теоретические шансы на чемпионский титул. От лидирующего «Краснодара» красно-синие отстают на шесть очков, а от занимающего второе место «Зенита» — на пять.

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