Главного тренера «Спартака» обвинили в неуважении к России

Бывший защитник столичного ЦСКА Владимир Пономарев в интервью Legalbet после кубкового матча против «Ростова» заявил, что тренер московского «Спартака» Деян Станкович своим поведением на бровке демонстрирует неуважение к стране.

«Поведение Станковича не делает ему чести и не украшает его. Он же у всех на виду, некрасиво себя так вести. Я даже скажу, что это неуважение к России! Вот такое о нем складывается впечатление», — заявил Пономарев.

Встреча с «Ростовом» состоялась 15 мая на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч угодил в штангу и оказался в воротах от спины Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия счет сравнял, но «Ростов» сразу вернул себе преимущество — на 78-й минуте забил Николай Комличенко.

«Спартак» получил три красные карточки в этой игре: на 85-й минуте был удален нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й — полузащитник Наиль Умяров, а на 90+8-й — главный тренер Деян Станкович.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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