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На Украине завели уголовное дело против работающего в России тренера

Тренеру «Зенита» Тимощуку грозит до 12 лет лишения свободы на Украине
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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Работающему в тренерском штабе петербургского «Зенита» Анатолию Тимощуку грозит от 10 до 12 лет лишения свободы по подозрению в финансировании военных подразделений ВС РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Киевской городской прокуратуры.

Тимощук оказался в числе 119 человек, включенных в список, утвержденный президентом Украины Владимиром Зеленским. Против спортсмена наложены санкции по 14 пунктам, один из которых гласит: «Лишение государственных наград Украины, других форм поощрения».

В общей сложности Тимощук провел 144 матча за сборную Украины и является рекордсменом национальной команды по этому показателю. Он выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год. Вместе с сине-бело-голубыми он дважды стал чемпионом России в качестве игрока, завоевал Кубок страны, помог «Зениту» выиграть Кубок и Суперкубок УЕФА. Завершил карьеру в 2017 году и месяц спустя вошел в тренерский штаб петербургской команды.

В феврале Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко заявил, что Тимощука не будет существовать в украинском футболе.

Ранее Тимощук пожертвовал деньги жителям Курской области.

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