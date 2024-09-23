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Экс-капитан сборной Украины пожертвовал деньги жителям Курской области

Украинский тренер «Зенита» Тимощук пожертвовал деньги жителям Курской области

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук передал деньги, вырученные после благотворительного аукциона, пострадавшим жителям Курской области. Об этом сообщает RT.

Игровая майка сине-бело-голубых с автографом бывшего футболиста, которая была представлена в 2024 году ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда, была продана за 700 тысяч рублей.

Решением Украинской ассоциации футбола (УАФ) Тимощук весной 2022 года был пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности на территории Украины, а также лишен всех титулов из-за работы в петербургском «Зените». Кроме того, центр лицензирования УАФ получил рекомендацию принять решение по отзыву у специалиста тренерской лицензии Pro-UEFA. Тимощук является рекордсменом по количеству матчей за сборную Украины — он провел за команду 144 встречи. Выступая за донецкий «Шахтер», он трижды стал чемпионом Украины.

В составе «Зенита» Тимощук дважды выиграл чемпионат России, а в 2008-м стал обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Спартака» лидирует в чемпионате Италии.

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