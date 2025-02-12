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«Не существует и не будет существовать»: на Украине высказались о тренере «Зенита»

Глава УАФ Шевченко: Тимощука не будет существовать в украинском футболе
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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко заявил о негативном отношении к экс-футболисту национальной команды Анатолию Тимощуку. Его слова приводит «РБК Спорт».

«Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе. Это однозначная позиция всего сообщества, моя и всех нас. То, что он выиграл апелляцию в CAS, — это не мы принимали решение», — сказал он.

11 декабря Спортивный арбитражный суд постановил, что Украинская ассоциация футбола не может лишить Тимощука титулов, завоеванных в родной стране.

Тимощук оказался в числе 119 человек, включенных в список, утвержденный президентом Украины Владимиром Зеленским. Против спортсмена наложены санкции по 14 пунктам, один из которых гласит: «Лишение государственных наград Украины, других форм поощрения».

В общей сложности Тимощук провел 144 матча за сборную Украины и является рекордсменом национальной команды по этому показателю. Он выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год. Вместе с сине-бело-голубыми он дважды стал чемпионом России в качестве игрока, завоевал Кубок страны, помог «Зениту» выиграть Кубок и Суперкубок УЕФА. Завершил карьеру в 2017 году и месяц спустя вошел в тренерский штаб петербургской команды.

Ранее Тимощук заявил, что не позволит манипулировать своей карьерой.

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